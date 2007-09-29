اداره امور عشایری شهرستان جیرفت با کمبود اعتبار مواجه است

سیاح جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : اعتبارات سال جاری اداره امور عشایری شهرستان جیرفت تنها دو میلیارد ریال بوده و این اداره برای حل مشکلات عشایر منطقه با کمبود اعتبار مواجه است .

وی افزود : بیمه عشایر، کوچ بی موقع دام عشایر به مناطق قشلاق و ییلاق که باعث تخریب مراتع و جنگل ها می شود از مشکلات عمده عشایر است .

جهانشاهی خاطرنشان کرد : بیش از 800 کیلومتر راه عشایری در شهرستان جیرفت وجود دارد که برای مرمت آنها به هشت میلیارد ریال اعتبار نیاز است .

رئیس اداره امور عشایری شهرستان جیرفت با اشاره به این که بیشترین مصرف در سبد غذایی خانوارهای عشایری نان است، بیان داشت : در حال حاضر سرانه آرد هر فرد عشایر در ماه از 12 کیلوگرم به 10 کیلوگرم کاهش یافته است .