اداره امور عشایری شهرستان جیرفت با کمبود اعتبار مواجه است

سیاح جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبارات سال جاری اداره امور عشایری شهرستان جیرفت تنها دو میلیارد ریال بوده و این اداره برای حل مشکلات عشایر منطقه با کمبود اعتبار مواجه است.
وی افزود: بیمه عشایر، کوچ بی موقع دام عشایر به مناطق قشلاق و ییلاق که باعث تخریب مراتع و جنگل ها می شود از مشکلات عمده عشایر است.
جهانشاهی خاطرنشان کرد: بیش از 800 کیلومتر راه عشایری در شهرستان جیرفت وجود دارد که برای مرمت آنها به هشت میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
رئیس اداره امور عشایری شهرستان جیرفت با اشاره به این که بیشترین مصرف در سبد غذایی خانوارهای عشایری نان است، بیان داشت: در حال حاضر سرانه آرد هر فرد عشایر در ماه از 12 کیلوگرم به 10 کیلوگرم کاهش یافته است.
وی عنوان کرد: سازمان تعاون روستایی در توزیع آرد مورد نیاز عشایر با مشکل مواجه است که این موضوع مشکلاتی را برای عشایر به وجود آورده است.
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