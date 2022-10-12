به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی نکونام صبح چهارشنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کارگزاران باید جهادی و عملگرا در صحنه باشند و شعارها در میدان عمل تحقق پیدا کند.
وی افزود: بههمین منظور پیگیری و اجرای تمامی مصوبههای سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری ضروری است.
نکونام به حوادث اخیر کشور اشاره و تصریح کرد: نیروی انتظامی در این حوادث مظلوم واقع شد اما خدمات آنها بیشتر دیده و مورد مهر و محبت در جامعه شدند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و کنار رفتن پردهها و نمایان شدن واقعیتها یادآور شد: برخی افراد در غبارآلودی قرار گرفتند که باید توجه جدی به رهنمودها شود.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد به لزوم تجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) اشاره و تأکید کرد: دشمن وانمود میکند که مردم از نظام دل کندهاند اما حضور آنها در اجتماعات نشان میدهد که از نظام پا پس نکشیدهاند.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب رسانههای گروهی چهارمحال و بختیاری در پوشش راهپیمایی لبیک به بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در شهرکرد اظهار داشت: عملکرد نامناسب رسانه ملی در پوشش خبری این اجتماع جای گلایه و ابهام دارد.
نکونام به هفته وحدت اشاره و بیان کرد: فرهنگ عذرخواهی از مردم در دستور کار مسئولان قرار بگیرد تا اگر کوتاهی در کار و خطایی رخ دهد، از مردم عذرخواهی شود.
وی زنده نگهداشتن نماز در جامعه را ضروری دانست و گفت: نماز رأس دین است و نباید کمرنگ شود.
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