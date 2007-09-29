علیرضایی در جمع برترین شناگران جهان

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی شنا WWW.FINA.org محمد علیرضایی شناگر کشورمان با قرار گرفتن در رده بندی بهترین شناگران جهان در ماده 50 متر قورباغه در مکان 125 شناگران برتر جهان قرار گرفت.

علیرضایی در مسابقات اخیر قهرمانی رده های سنی عموم آسیا در جاکارتای اندونزی با ثبت زمان 07/29 ثانیه ضمن کسب مدال طلا، رکورد این مسابقات که دراختیار خودش بود را بهبود بخشید و بار دیگر در رنکینگ فدراسیون جهانی شنا FINA قرار گرفت.

در رده بندی ماه سپتامبر بهترین شناگران جهان " کامرون وان دربورگ " از آفریقای جنوبی ، " برندان هانس " از آمریکا، " الگ لیسوجو" از اوکراین در رده های اول تا سوم قرار دارند.

در این رده بنید گ کیتاجیما" شناگر مطرح ژاپنی در رده هشتم جهان قرار گرفته است. آدرس سایت فدراسیون WWW.SWNMMING.IR