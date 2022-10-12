سند راهبردی پنج ساله مازندران با همت بسیجیان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی صبح چهارشنبه در اجلاسیه مجمع بسیج استان مازندران با اظهار اینکه بسیج همانند دریایی بوده و سپاه همانند ماهی در آن شناور است، گفت: امروز در شرایط و بحران‌های مختلف، حضور بسیج در دفاع از انقلاب پررنگ‌تر است.

وی به راه انداختن جنگ جهانی رسانه‌ای در فتنه اخیر اشاره کرد و گفت: بسیج در همه حوزه‌ها پیشگام عمل کردند و باید قدر این نعمت الهی را بشناسیم.

وی از تدوین و رونمایی سند راهبردی پنج ساله استان مازندران با همت نخبگان بسیجی اظهار داشت: برای تدوین این سند بیش از شش هزار سند مطالعه شده است و استادان بسیجی بدون توقعی شبانه روز برای تهیه آن تلاش کردند.

تقوی عضو کارگروه زن و خانواده نیز در این اجلاسیه با اشاره به آسیب شناسی در حوزه زن و خانواده گفت: تربیت کودک مهدوی، تروی، ترویج حیا در کودکان دختر و پرهیز از غیبت در پسران از جمله طرح‌ها است.

وی با اشاره به تولید انجیر در گلوگاه، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری و برندسازی برای این محصول را لازم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم از شرکت‌های فروش و بازرگانی در امر صادرات بهره گیری کنیم.