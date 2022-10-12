برنامه ریزی سوخت جایگزین برای صنایع فارس

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر میدانشاهی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: هیچ گونه مشکلی برای انتقال گاز و توزیع گاز در استان فارس وجود نخواهد داشت اما با توجه به میزان مصرف شاید با توجه به دیسپاچینگ ملی شاید محدودیت در توزیع گاز اعمال شود.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های مختلف قرار است زمینه محدودیت‌های احتمالی در حوزه دیسپاچینگ ملی در بخش صنعت برنامه ریزی شود.

میدان شاهی یادآور شد: به استناد بیانات مقام معظم رهبری قرار است توجه ویژه ای به صنایع شود از این رو برای فصل سرما نیز قرار است این برنامه ریزی اعمال شود.

این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: این سازمان طرفدار محیط زیست بوده و در تلاش است تا با دریافت گواهینامه کربن بتواند زمینه کاهش مشکلات تولید گاز کربن را در استان فارس فراهم کند این در حالی است که این موضوع برای اولین بار در خاورمیانه برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه خاطرنشان کرد: سومین جلسه هم اندیشی مدیریت انرژی و کربن در شرکت‌های گاز استانی قرار است ٢۶ و ٢٧ مهرماه در شیراز برگزار خواهد شد.

او در ادامه یادآور شد: بیش از ۶٠٠ کیلومتر در سال ١۴٠١ لوله گذاری شده و ٣٢ هزار و ۴۵٠ انشعاب، ۶٢ هزار اشتراک پذیری و بودجه شرکت گاز نیز افزایش یافته به گونه‌ای که می‌توان گفت نیمی از بودجه استان در شرکت گاز استان وجود داشته است.

به گفته میدانشاهی ١١۴ شهر استان که بالغ بر ٩٩ و شش دهم درصد شهرهای استان گاز دار شدند و این آمار در روستاها به ٩۴ درصد است و تاپایان سال ١۴٣ روستا دیگر نیز به شبکه گاز متصل خواهند شد.

وی افزود: با توجه به شروع فصل سرد در استان فارس تمامی تجهیزات لازم برای مقابله با اتفاقات احتمالی تأمین شده و در استان فارس هیچ گونه مشکلی برای توزیع گاز وجود ندارد.

میدان شاهی یادآور شد: اداراتی که دارای تجهیزات زیر زمینی یا ارائه دهنده مجوز هستند در مسیر فعالیت شرکت گاز گاهی ایجاد مشکل می‌کنند و اگر این سازمان‌ها همکاری لازم را با اداره گاز داشته باشند تمام استان گاز رسانی خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: برخی از صنایع حاضر نیستند مخزن‌های سوخت جایگزین برای صنعت خود فراهم کنند این در حالی است که برخی از صنایع به هیچ عنوان به موضوع سوخت دوم اهمیت نمی‌دهند.

میدان شاهی تاکید کرد: به جرأت می‌توان گفت که در زمستان ١۴٠١ هیچیک از مشترکان خانگی گاز آنها قطع نخواهد شد.

وی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در فصول سرد سال وجود دارد موضوع مرگ خاموش است این در حالی است که روند مرگ خاموش در استان فارس روند نزولی داشته اما نشت از شیلنگ گاز، پارگی و پوسیدگی افزایش چشم گیری داشته است.