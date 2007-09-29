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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۱

یحیی زاده خبر داد:

علی آبادی با توافق رئیس کمیته تربیت بدنی به مجلس نیامد

محمدعلی آبادی که قرار بود امروز به مجلس برود و درباره انتخابات فدراسیون فوتبال به کمیته تربیت بدنی مجلس پاسخ دهد، به مجلس نرفت.

سید جلال یحیی زاده درگفتگو با خبرنگار مهر دریزد گفت: علی آبادی به دلیل شخصی و با توافق رئیس کمیته تربیت بدنی به مجلس نیامد و قرار شد در فرصتی دیگر در مجلس حاضر شود و پیرامون اقدام خود توضیح دهد.

عضو کمیته تربیت بدنی مجلس افزود: وقتی ابراز نظر می کنیم که حرف های علی آبادی را شنیده باشیم.

وی با اشاره به اینکه ریاست علی آبادی تیغ کند فدراسیون فوتبال را تیز می کند ، تصریح کرد: این یک طرف ماجراست و طرف دیگر این نکته است ایشان باید خود بر کار خود نظارت کند ، که این موضوع شائبه هایی را پدید می آورد.

وی با اشاره به اینکه فراخواندن علی آبادی به مجلس قرار نیست باعث کناره گیری ایشان از انتخابات شود، یاد آور شد: تنها درصورت توافق به این نتیجه می رسیم و این بدین خاطر است که مجلس نمی تواند دخالت داشته باشد و فقط نظرات خود را بیان می کند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 23 مهرماه جاری با حضور 74 عضو مجمع عمومی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 560752

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