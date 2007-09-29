علی آبادی با توافق رئیس کمیته تربیت بدنی به مجلس نیامد

سید جلال یحیی زاده درگفتگو با خبرنگار مهر دریزد گفت: علی آبادی به دلیل شخصی و با توافق رئیس کمیته تربیت بدنی به مجلس نیامد و قرار شد در فرصتی دیگر در مجلس حاضر شود و پیرامون اقدام خود توضیح دهد.

عضو کمیته تربیت بدنی مجلس افزود: وقتی ابراز نظر می کنیم که حرف های علی آبادی را شنیده باشیم.

وی با اشاره به اینکه ریاست علی آبادی تیغ کند فدراسیون فوتبال را تیز می کند ، تصریح کرد: این یک طرف ماجراست و طرف دیگر این نکته است ایشان باید خود بر کار خود نظارت کند ، که این موضوع شائبه هایی را پدید می آورد.

وی با اشاره به اینکه فراخواندن علی آبادی به مجلس قرار نیست باعث کناره گیری ایشان از انتخابات شود، یاد آور شد: تنها درصورت توافق به این نتیجه می رسیم و این بدین خاطر است که مجلس نمی تواند دخالت داشته باشد و فقط نظرات خود را بیان می کند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 23 مهرماه جاری با حضور 74 عضو مجمع عمومی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.