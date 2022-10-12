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۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۵

مدیرکل ساخت راه‌های روستای سازمان راهداری مطرح کرد؛

لزوم ساخت ۳۲ هزار کیلومتر راه ارتباطی برای روستاهای کشور

لزوم ساخت ۳۲ هزار کیلومتر راه ارتباطی برای روستاهای کشور

الیگودرز- مدیرکل دفتر ساخت و توسعه راه‌های روستایی سازمان راهداری تاکید کرد: روستاهای کشور نیازمند احداث ۳۲ هزار کیلومتر راه ارتباطی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقایی امروز چهارشنبه در وبینار تخصصی بررسی وضعیت راه‌های شهرستان الیگودرز با بیان اینکه لرستان از نظر ساخت و آسفالت راه روستایی عملکرد مناسبی داشته است، اظهار داشت: با توجه به عدم توزیع اعتبارات بر مبنای شاخص‌ها، شاهد عقب ماندگی تاریخی در برخی مناطق کشور هستیم به طوری که هفت هزار و ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور داریم که نیازمند احداث ۳۲ هزار کیلومتر راه در این روستاها هستیم.

وی با اشاره به هزینه‌ی بالای ساخت راه در مناطق کوهستانی که ۶۰ درصد راههای کشور را تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: در حال حاضر با تعریف شاخص‌ها و اولویت بندی مناطق، اعتبارات بر این مبنا توزیع می‌شود که شهرستان الیگودرز نیز به عنوان یکی از کم برخوردارترین شهرستان‌های کشور در اولویت قرار دارد.

مدیرکل دفتر ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به استانی شدن اعتبارات راه روستایی، خواستار همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرمانداران و سایر مسئولان استانی در خصوص پیگیری تخصیص اعتبارات کافی به راه روستایی در کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان‌ها شد.

کد مطلب 5607588

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