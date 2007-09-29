استان کرمان به لحاظ مصرف گاز در رده یازدهم کشور است

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : شهرستان کرمان بیشترین مشترکان گاز در استان کرمان را با 114 هزار مشترک به خود اختصاص داده است .

محمد جواد ییلاقی با اشاره به این که زمستان سال گذشته کمترین قطعی گاز در شبکه گاز استان کرمان روی داده است، خاطرنشان کرد

بیش از یک میلیون نفر از جمعیت استان کرمان با

هزار اشتراک و

هزار و

کیلومتر شبکه گازی در

شهر تحت پوشش شبکه گاز هستند

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وی با اشاره به مصرف بالای گاز در استان کرمان با توجه به شرایط آب و هوایی بیان داشت : استان کرمان رده یازدهم را در این زمینه داراست و همشهریان باید در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا زمستان سال جاری با قطعی گاز مواجه نشویم .

ییلاقی عنوان کرد: بعضی از مراکز صنعتی که سوخت خود را از گاز تامین می کنند در وصول مطالبات شرکت گاز تعلل می کنند که شرکت را با مشکل مواجه می کند.

وی یادآور شد : استان کرمان سومین تامین کننده گاز نیروگاه ها در جنوب شرق کشور است و بخش عمده ای از عملیات گاز رسانی به استان کرمان و گسترش خط لوله گاز در شش سال اخیر انجام شده است .

ییلاقی بیان داشت

به زودی با نصب شبکه گاز رسانی در جنوب استان کرمان مشکل سوخت این مناطق رفع خواهد شد که در بخش کشاورزی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.