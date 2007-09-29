اطلاعات 62 مرکز تئاتری به کتاب سال تئاتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی اکبرزاده مدیر پژوهشی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام کرد‌ 62 مرکز تئاتری تا پایان شهریور 1386 اطلاعات خود را برای کتاب سال تئاتر ایران ارسال و تاکنون 294 مرکز تئاتری اعلام آمادگی کرده‌اند فعالیت‌هایشان در کتاب سال تئاتر ایران منعکس شود.

تاکنون با 415 مرکز تئاتری علاوه بر مکاتبه درباره نحوه انعکاس فعالیت‌های آنها رایزنی شده که از آن جمله می‌توان تالارهای نمایشی، دانشکده‌ها، جشنواره‌ها، فرهنگسراها، مجموعه‌های فرهنگی هنری و ... در وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی، سازمان هلال احمر، جهاد دانشگاهی، فرهنگستان هنر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ارتش، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه آزاد، صدا و سیما و ... را نام برد.

کتاب سال تئاتر ایران به صاحب امتیازی ITI ایران، مدیر مسئولی مجید سرسنگی و سردبیری تقی اکبرزاده منتشر می‌شود. نخستین شماره این سالنامه با حمایت بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر و همزمان با برپایی این جشنواره به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر می‌شود. این سالنامه شامل اطلاعات آفرینشی، آموزشی و نگارشی تئاتر ایران در طول سال 1385 است.

مراکز، ناشران، نشریات، سایت‌ها، گروهها، هنرمندان، محققان و مدرسان تئاتر می‌توانند برای انعکاس فعالیت‌هایشان در سال 1385 گزارش عملکرد خود را حداکثر تا 10 مهرماه به دفتر کتاب سال در مدیریت پژوهش جشنواره در تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا غربی، شماره 85، طبقه دهم، دبیرخانه جشنواره ارسال کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با 88956001 و 88955561 تماس بگیرند.