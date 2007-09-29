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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

170 هزار کارگر فاقد خانه به وزارت مسکن معرفی شدند

170 هزار نفر از کارگران فاقد مسکن در شهرهای زیر 150 هزار نفر شناسایی و به وزارت مسکن معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی معاون اموراجتماعی وزارت کار و اجتماعی با اشاره به امضای دو سند همکاری بین وزارتخانه های کار و مسکن افزود : بر اساس اسناد همکاری مقرر شده است ، در مرحله اول ساخت یکصد هزار واحد مسکونی برای کارگران متاهل و زنان سرپرست خانوار آغاز شود .

وی افزود : در این راستا ، اولین پروژه ساخت واحد مسکونی کارگری در قم آغاز شده است . وی در خصوص شناسایی کارگران گفت : نرم افزار و فرم های مربوطه در اختیار بنگاهها قرار گرفت و تا پایان شهریورماه 170هزار کارگر فاقد مسکن شناسایی شدند .

طاهایی از اختصاص 30 درصد سهمیه یکصد هزار واحد مسکونی به استان تهران خبر داد و یادآور شد : کار واگذاری زمین با توجه به محدودیت ها به مرور به کارگران واجد شرایط انجام می شود.

وی با اشاره به اعلام آمادگی برخی مدیران برای کمک به ساخت واحدهای مسکونی گفت : یکی از راهکارها، انعقاد قرارداد با تعاونی های مسکن بنگاههای اقتصادی است .

طاهایی همچنین یادآور شد : باتوجه به عدم تمکن مالی کارگران پیشنهاد شده است زمین های آماده سازی شده به جای زمین های خام واگذار شود .

کد مطلب 560778

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