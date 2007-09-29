تلاش آمریکا برای بهبود روابط خود با قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی و اینترفکس، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که این کشور و قرقیزستان روز جمعه اولین دور گفتگوهای همه جانبه سیاسی خود را برگزار کردند که روابط دوجانبه را وارد سطح جدیدی می سازد.

بنابر تاکید وزارت خارجه آمریکا هدف این گفتگوها تقویت روابط دوجانبه در همه زمینه ها و با استفاده از برگزاری دیدارهای متناوب در سطح بالاست.

در بخشی از این بیانیه آمده است که واشنگتن و بیشکک از جمله همکاری خود در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی را ادامه خواهند داد و بر اهمیت امنیت برای ثبات اوضاع در افغانستان تاکید دارند.

گفتنی است که آمریکا پس از تهاجم خود در سال 2001 به افغانستان همکاری خود با قرقیزستان را در زمینه مبارزه با تروریسم آغاز کرد و با استقرار نیروهای خود در پایگاه ماناش در قرقیزستان از آنها به عنوان نیروهای پشتیبان مبارزه با تروریسم در افغانستان استفاده کرد.

این مسئله یعنی همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با به اصطلاح تروریسم زمانی با مشکل رو به رو شد که سازمان همکاریهای شانگهای از اعضای خود که قرقیزستان نیز یکی از آنها می باشد خواست تا پایگاههای آمریکایی را از کشورشان برچینند.

همچنین کشته شدن یکی از رانندگان قرقیزی کامیون حامل سوخت در پست بازرسی از سوی یکی از سربازان آمریکایی ساکن در این پایگاه، روابط بیشکک - واشنگتن را بیش از گذشته با بحران رو به رو ساخت و آمریکا در تلاش است تا با ابتکاری تازه روابط خود را با این کشور به روال سابق بازگرداند.