به گزارش خبرنگار مهر در قم، هادی کریمی اصل قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در صورت هماهنگی در خصوص واگذاری این کلینیک به بخش دولتی یا غیر دولتی تا پایان امسال اولین کلینیک تخصصی سالمندان در قم احداث خواهد شد.



وی در خصوص ویژگی‌های کلینیک طب سالمندی تصریح کرد: در این مرکز تمامی خدمات درمانی تخصصی برای سالمندان و خدمات سرپایی ارائه خواهد شد.



هادی کریمی اصل ادامه داد: تاکنون در استان‌های تهران، اصفهان و گیلان این مرکز تاسیس شده است و احداث این گونه مراکز یکی از مهمترین جز نیازهای روز خواهد بود.



معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان قم عنوان کرد: در حال حاضر به 190 سالمند در سطح استان قم توسط سازمان بهزیستی در بخش توانبخشی خدمات ارائه می‌شود.



وی افزود: همچنین 185 سالمند قمی در 2 مرکز بهزیستی به صورت شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده می‌کنند.



هادی کریمی اصل از راه‌اندازی مرکز روزانه توانمندی سالمندان در استان قم خبر داد و یادآور شد: در صورت تامین اعتبارات، این مرکز نیز تا پایان سال افتتاح شده و به سالمندان خدمات ارائه می‌دهد.



وی از دیگر برنامه‌های سازمان بهزیستی را فعال سازی تیم‌های توانمندی سالمندان در منازل عنوان کرد و گفت‌: این تیم‌های سیار وظیفه دارند تا با سرکشی از بیماران در منازل به مشکلات آنها رسیدگی کنند.



معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان قم در ادامه با اشاره به اقدامات این سازمان در سال گذشته تصریح کرد: طی این مدت بیش از 180 سمعک به ناشنوایان و کم شنوایان تحت پوشش به صورت رایگان اهدا شده است.



وی افزود: همچنین در سال گذشته از سوی بهزیستی قم لوازمی از جمله ویلچر، تشک، تخت، عصا و .... با اعتباری بالغ بر 65 میلیون تومان برای معلولان خریداری شد.