نگاهی به باورپذیری شایعات در آشوب های اخیر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حسین اکبری*: قطعاً برای شما هم سوال شده که چرا برخی از شهروندان ماجراهایی عجیب و غریب را باور می‌کنند؟ دروغ‌های شاخ داری که هر کسی با یک حساب دو دوتا چهارتا متوجه اشتباه بودن آن می‌شود. اما یک عده نه تنها آن را باور می‌کنند بلکه اگر هزاران شاهد عینی هم بیایند و بگویند این طور نبوده، با ده‌ها دلیل می‌گویند نه! واقعیت همان است که اول شنیدیم.

دلیل این نوع باورپذیری چیست؟ چرا برخی افراد با بدیهی‌ترین دروغ‌ها فریب می‌خورند و با واضح‌ترین حقیقت‌ها مقابله می‌کنند؟

اکنون عده‌ای میگویند آنقدر دروغ شنیده اند که دیگر حرف‌های راست نیز باورشان نمی‌شود؛ اما این حرف اشتباه است. چرا؟ چون مگر این افراد کم دروغ از رسانه‌های آن طرف آبی شنیده اند؟ نه یک مورد و دو مورد بلکه ده‌ها و صدها مورد می‌توان مثال زد. پس چرا آن را باز هم باور می‌کنند؟ پس قطعاً این دلیل صحیح نیست.

نیک انفیلد، مدیر مرکز پژوهش‌های پیشرفته دانشگاه سیدنی در مقاله‌ای با عنوان ««Believe what you like»، که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده گفته است هر چه را دوست داری باور کن.

در این مقاله آمده است که اگر کسی بگوید سیگار برای سلامتی‌تان مفید است، حرفش را باور می‌کنید؟ اگر نامزد انتخاباتی وعده‌های عجیب‌وغریب بدهد، چه؟ تبلیغات بازرگانی را چه می‌گوئید؟ بسیاری از ما گوشمان به این حرف‌ها بدهکار نیست. درواقع آن‌قدرها هم ساده‌لوح نیستیم. اما پس این‌همه باور دروغین افراد از کجا می‌آید؟

نیک انفیلد می‌گوید آنچه باورهای خطا را به خورد ما می‌دهد نه سادگی و ساده‌لوحی ما، که دستگاه پیچیده علایق و گرایش‌های اجتماعی ماست. ما عادت داریم چیزهایی را باور کنیم که به نفعمان‌اند و از صمیم قلب دوستشان داریم.

با این حال این یادداشت دلیلی برای کم کاری در حوزه تبیین نمی‌شود؛ ما همچنان در فهم رسانه و اقدامات فعالانه مشکل داریم. اقناع افکار عمومی (که آن علاقه و تنفر عده قلیل را ندارند)، لازم و ضروری است و باید پاسخ داده شود.

*فعال رسانه‌ای خراسان شمالی