ایجاد فضای مناسب جهت ارائه خدمات از مهمترین دغدغه های پزشکی قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن عابدی در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز پزشکی قانونی قائم شهر با اشاره به فعالیت بیش از 350 مرکز پزشکی قانونی در سراسر کشور، یکی از عمده ترین مشکلات این سازمان را نبود فضای مناسب و استاندارد، مطابق با نوع خدمات ارائه شده دانست و گفت: هم اکنون حدود 20 درصد مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور تملیکی هستند و از مهمترین دغدغه های ما ایجاد فضای مناسب جهت ارائه خدمات به مردم است و راه اندازی این مرکز نیز در راستای تحقق این هدف است.

وی در ادامه به ارجاع حدود 2 میلیون پرونده در سال به پزشکی قانونی اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون از تمام ظرفیت های موجود جهت افزایش دقت، صحت و سرعت در پاسخگویی به این پرونده ها استفاده کرده ایم.

عابدی ابراز امیدواری کرد، که با انجام اتوماسیون اداری در سطح کشور و همچنین استاندارد سازی کلیه امور، موجبات ارایه هر چه مطلوب تر خدمات پزشکی قانونی به مردم فراهم گردد.

در ادامه این مراسم مهندس شفقت استاندار و حجت الاسلام و المسلمین طالبی رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز با ایراد سخنانی ، ضمن ابراز خشنودی از راه اندازی مرکز جدید پزشکی قانونی قائم شهر ، بر ادامه حمایت های معنوی ومادی از اداره کل پزشکی قانونی استان تاکید کردند.

شایان ذکر است، ساختمان جدید مرکز پزشکی قانونی قائم شهر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و مساحتی حدود 400 متر مربع خریداری شده است.