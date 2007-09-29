شبکه توزیع شیر یارانه ای در استان تهران ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، وحید کیارشی در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان تهران گفت: به زودی چرخه توزیع شیر یارانه ای در استان تهران به صورت الکترونیکی کنترل خواهد شد.

وی افزود: اطلاعات مربوط به میزان سهمیه، درصد چربی، تاریخ توزیع سهمیه، کارخانه تامین کننده شیر یارانه ای و تلفن رسیدگی به شکایات به صورت پوستر در سر در تمام عاملین نصب خواهد شد .

وی تصریح کرد: در سیستم یارانه ای نیز چرخه توزیع از محل کارخانه قابل کنترل خواهد بود.

کیارشی گفت: این طرح به صورت پایلوت در شهرستان پاکدشت با همکاری مرکز اصناف، ستاد بسیج اقتصادی، اتحادیه ها، اداره بازرگانی و بانک ملت اجرا شده و با بررسی نتایج طرح به زودی در کل استان اجرا خواهد شد.

معاون استاندار تهران سهمیه شیر یارانه ای استان را 1350 تن در روز اعلام کرد و افزود: این میزان از 18 کارخانه لبنی در استان تهران و 15 کارخانه خارج از استان تامین و توسط 13 هزار عامل مجاز توزیع خواهد شد.

کیارشی بر ضرورت کنترل بر واحدهای صنعتی و کشاورزی که یارانه و سهمیه دولتی دریافت می کنند و از تولید و توزیع در بازار خودداری می کنند تاکید کرد و گفت: کمیته ویژه ای باید کنترل بر یارانه های دولتی جهت تحقق اهداف ذیربط را پیگیری نماید.