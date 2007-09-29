مجمع خیرین مدرسه ساز گیلان 106مدرسه ساخت

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: مجمع خیریه مدرسه استان گیلان از سال 1377 تاسیس شده است.

وی اضافه کرد: برای ساخت 106 واحد مدرسه 16 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده و مساحت زیر بنای این تعداد مدارس نیز 53 هزار و 788متر مربع است.

محمدی هزینه ساخت هر کلاس را 23 میلیون تومان دانست و اشاره کرد: هم اکنون 26 مدرسه در دست ساخت و 41 مدرسه نیز تعهد شده است.

وی خاطر نشان کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز به صورت خود جوش با روحیه نوعدوستی، خیر خواهی، آینده خواهی و هدفی جز رضایی خدا و تامین فضای مناسب برای تحصیل آیند سازان ندارند.

محمدی اظهارداشت: امسال هشت میلیارد و 100 میلیون تومان برای ساخت مدارس گیلان تعهد شده که این میزان نسبت به سال گذشته 100 درصد بیشتر بوده است.

وی تعداد خیرین مدرسه ساز استان را، 636 نفرعنوان کرد و افزود: خیرین به رغم ساخت 106 مدرسه با 708کلاس درس حدود 463 قطعه زمین نیز برای این امراهدا کرده اند.

محمدی ادامه داد: تعهدات خیرین مدرسه ساز در سال 84 معادل 47 میلیارد و 680 میلیون ریال بوده که 70 درصد آن محقق شده و این تعهد در سال گذشته 81 میلیارد ریال بوده که 75 درصد تعهد محقق شده است.