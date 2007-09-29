جان گریشام دادگاهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، این کتاب با عنوان "مرد بی گناه" چند ماه پیش منتشر شد. این اثر زندگی دو انسان واقعی را روایت کرده است که در سال 1982 متهم به قتل شده بودند.

این دو نفر پس از اتهام به قتل زندانی شدند و حال پس از 12 سال با انجام آزمایش DNA و رفع اتهام از زندان آزاد شده اند. این دو نفر همان اشخاص واقعی بودند که در کتاب از نام حقیقی آنها استفاده شده است. این شخصیت ها و چند نفر دیگر که در کتاب گریشام از آنها نام برده شده، از گریشام به دلیل بکارگیری نام و وارد آوردن اتهام به آنها و همچنین بدنام ساختن نزد افکار عمومی شکایت کرده اند.

گریشام در نوشتن این کتاب به تحقیقات زیادی پرداخته و حتی با بسیاری از شخصیت های کتاب، ملاقات حضوری داشته و گفته های آنان را دقیقا در کتاب آورده است.

این نویسنده پیش از این گفته بود: بسیاری از این شخصیت ها در قید حیات هستند و مسلما کتاب را می خوانند. نمی خواهم آنان مرا به کذب گویی متهم کنند؛ به همین خاطر مو به مو گفته های آنان را در کتاب آورده ام.

از مطرح ترین آثار جان گریشام نویسنده داستان های جنایی و پلیسی می توان به "فراری"، "زمانی برای کشتن" و "پرونده پلیکان" اشاره کرد. تازه ترین اثر او "بازی به خاطر پیتزا" نیز هفته قبل به بازار کتاب آمد.