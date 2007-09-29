پخش "رز سرخ" به تعویق افتاد

علی لدنی، تهیه‌کننده پروژه تلویزیونی "رز سرخ"، در این باره به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار بود "رز سرخ" هفته دفاع مقدس پخش شود که به این ترتیب پخش آن به زمانی دیگر موکول شده است."

رئیسی این فیلم تلویزیونی را بر اساس رمان "قهرمان من" نوشته خودش ساخته و معتقد است یکی از ویژگی‌های رمان نگاه متفاوت آن به دفاع مقدس است. "رز سرخ" قصه زنی است به نام عطیه که همسرش در جنگ تحمیلی مفقودالاثر شده است. او اکنون به عنوان گوینده رادیو مشغول به کار است و زندگی خود و دو فرزندش را اداره می‌کند.

در این فیلم اسماعیل داورفر، نسرین نصرتی، توفان مهردادیان و بهروز قادری نیز بازی دارند. "رز سرخ" از محصولات گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست و روح‌الله علی، کتایون زنجبران، فرزام منطقی و فرشته مهدیزاده به ترتیب مدیر تصویربرداری، طراح صحنه و لباس، مدیر صدابرداری و مدیر تولید آن بوده‌اند.