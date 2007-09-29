تعویق تحریمها حاصل پیشرفت های هسته ای ایران است

دکتر محمود دهقان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، توافق کشورهای موسوم به 1+5 برای تعویق تصمیم گیری درباره تشدید تحریم های علیه کشورمان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: این ماجرا سه برنده و سه بازنده دارد.

وی افزود: آمریکا، اسرائیل و انگلیس سه بازنده این جریان و ایران، چین و روسیه و سرانجام کشورهای معتدل اروپایی برندگان آن هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تلاش های بی وقفه آمریکا و چند کشور غربی برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، ادامه داد: استراتژی این کشورها این بود که کم کم پیچ تهدیدهایشان علیه ایران را سفت کنند و همزمان با آن خواسته های غیرقانونی خود از ایران را پیگیری کرده و محقق نمایند.

دهقان همچنین گفت: دو تحول عمده در این روند پیش آمد که تاثیرات قابل توجهی را بر آن داشت؛ تحول نخست این بود که جمهوری اسلامی ایران توانست به توانایی غنی سازی قانونی ( یعنی 5 درصد) دست یابد و از مرحله ای که اجازه ورود به آن را هم به او نمی دادند، عبور کند.

وی در ادامه اظهار داشت: نکته دیگر این بود که علیرغم مواضع تند برخی کشورهای اروپایی علیه ایران، از جمله فرانسه و انگلیس، این کشورها در مجموعه اتحادیه اروپا در اقلیت قرار داشتند و البته این نکته در شورای حکام نیز صادق بود. حقیقت این است که کشورهای اروپایی معتدل که روابط خوبی هم با ایران داشتند دریافتند که عواقب قطعنامه سوم به سودشان نخواهد بود و اگر خساراتی را به ایران می زند، مشکلاتی را هم برای آن ها ایجاد خواهد کرد.

این استاد دانشگاه افزود: این کشورها دریافتند که آمریکا و اسرائیل آسیبی از تحریم های ضد ایرانی یا تشدید آن ها نخواهند دید و بیشترین زیان متوجه آن ها و منافع بلندمدت شان خواهد شد؛ لذا این کشورها با اهرم اتحادیه اروپا به سولانا و از طریق شورای حکام به البرادعی فشارهایی را وارد کردند که در نتیجه این فشارها موفق شدند چرخ جریان تند تحریم ها علیه ایران را پنچر نمایند.

دهقان با تاکید بر لزوم تداوم تحرکات دیپلماتیک از سوی ایران، ادامه داد: البته جمهوری اسلامی ایران هم در این میان بسیار خوب بازی کرد اما در مجموع تحولاتی که ذکر شد شکست سیاست های تند آمریکا و چند کشور همسویش علیه ایران را موجب شد.