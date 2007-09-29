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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۷

برترین رسانه آموزش هنر معرفی می‌شود

مدیر روابط عمومی دفتر توسعه آموزش‌های فرهنگی هنری وزارت ارشاد از معرفی برترین رسانه آموزش هنر در حاشیه برگزاری دومین جشنواره آموزشگاههای هنری خبر داد.

مهدی نادعلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر بیش از 40 هفته‌نامه، ماهنامه، نشریه تخصصی، روزنامه و شبکه رادیویی از جمله جوان، فرهنگ و پیام در زمینه هنر بحث می‌کنند و یکی از مباحث اصلی این رسانه‌ها آموزش هنر است. تا به حال فرهنگسازی آموزش هنر به صورت هدفمند نبود و آگهی‌های آموزشگاههای غیرمجاز دردسرساز بود."

وی در ادامه افزود: "اگر رسانه‌های هنری که در بحث معرفی اماکن آموزش هنر نقش دارند، در جریانی هدفمند آموزشگاههای مجاز را معرفی کنند، این روند خانواده‌ها را دلگرم می کند. بنابراین رسانه‌ای که در زمینه آموزش هنر و نشر سالم آگهی‌های هنری بیشترین امتیاز را داشته باشد، به عنوان برترین رسانه معرفی خواهد شد."

دومین جشنواره آموزشگاهها ی آزاد هنری با محوریت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و نگاهی به آثار مولانا از 26 تا 28 آبان‌ماه در سه بخش هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش با حضور آموزشگاههای هنری زیر نظر وزارت ارشاد در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

چهار هزار اثر از هنرهای تجسمی، 1500 اثر موسیقی و 40 نمایش از بیش از دو هزار آموزشگاه مجاز هنری در کشور برای دبیرخانه این جشنواره ارسال شده و این آثار اواخر مهرماه مورد داوری قرار می‌گیرند.

کد مطلب 560837

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