رسیدگی به ۱۶۰ پرونده قاچاق سوخت در تعزیرات قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور با اشاره به عملکرد این سازمان در شش ماهه نخست اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری به ۱۶۰ فقره پرونده قاچاق سوخت در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده و متخلفان به پرداخت ۹۶ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین خاطرنشان کرد: طرح گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی جهت پیشگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی تجدید ناپذیر، برخورد با افراد سودجو، پایش بازار به ویژه نظارت بر جایگاه‌های سوخت به صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به آنکه پدیده قاچاق سوخت پیامدهای زیانبار اجتماعی و اثرات مخربی در چرخه اقتصاد دارد، هرگونه خرید و فروش، حمل و نگهداری و عرضه خارج از شبکه فراورده‌های نفتی تخلف محسوب می‌شود و با مرتکبان قاچاق بدون مسامحه برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، جهت رسیدگی تخلفات را گزارش و اعلام نمایند.