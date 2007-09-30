تصویربرداری مستند ساحل عاج به پایان رسید

پارسافر درباره مستند جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "مستند ساحل عاج در دو قسمت 30 دقیقه ای به سفارش شبکه سحر و تهیه کنندگی مهدی رضوانی ساخته و در بخشی از آن سعی شده ساحل عاج به عنوان کشوری با مردم مسلمان معرفی شود. به اقتصاد، بازرگانی و بازار ساحل عاج هم پرداخته ایم. در قسمت دوم این مجموعه نیز بحران های چند ساله این کشور تصویر می شود."

وی درباره مشکلاتی که در این سفر برای گروه به وجود آمد، افزود: "همانطور که می دانید فرانسه سال ها ساحل عاج را از لحاظ اقتصادی، کشاورزی، نفت و ... تحت سلطه خود داشته و حتی بعد از استقلال نیز بانک های فرانسوی از درآمد آنها استفاده می کردند. به هیمن دلیل مردم این کشور با سفیدپوست هایی که عمدتا فرانسوی هستند، مشکلات بسیاری دارند."

پارسافر ادامه داد: "رسانه های فرانسوی تاکنون چند فیلم درباره این کشور ساخته اند که متاسفانه همه آنها از تصاویر دورغین شکل گرفته و به نوعی با نفع شخصی خود هر فیلمی را از این کشور تهیه کرده اند. به همین دلیل مردم ساحل عاج به واسطه ذهنیت شان با خبرنگاران و حضور آنها در کشور مشکل دارند و این موضوع باعث شد آنها با ما نیز برخورد کنند."

وی با تشکر از سفرای ایران و ساحل عاج گفت: "سفیر ساحل عاج در ایران و رئیس جمهور این کشور در چند نوبت از برخورد مردم منطقه ابیجان از گروه تولید فیلم عذرخواهی کردند. البته بخشی از خسارت ما را که شامل یک دستگاه دوربین، سه پایه و یک دستگاه موبایل است را تقبل کردند و بخش دیگر این خسارت را نیز به زودی پرداخت می‌کنند."

از عوامل تولید این مستند که به زودی توسط پارسافر وارد مرحله تدوین خواهد شد، می توان به مدیر تولید: مجتبی رضوانی، مترجم، راهنما و نویسنده متن: علی واشقانی فراهانی و تصویربرداران: سیاوش ابراهیم زاده و داود ابیانه اشاره کرد.