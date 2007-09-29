فرانسه بر همبستگی خود با دولت افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه ای نوشت : فرانسه به شدت انفجار انتحاری در کابل که یک کاروان از ارتش ملی افغان را مورد حمله قرار داد و دهها غیرنظامی و نظامی را به خاک وخون کشید، محکوم می کند.

در این بیانیه آمده است: پاریس به کرزای و مقامات افغان برای حمایت فرانسه از آنان اطمینان خاطر می بخشد.

فرانسه با اعزام بیش از یک هزار سرباز تحت لوای نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان (ایساف) در جنگ با شورشیان طالبان و برقراری صلح در این کشور شرکت دارد.

به گزارش مهر، یک بمبگذار انتحاری وابسته به گروه افراطی طالبان امروز با حمله به اتوبوس حامل سربازان ارتش افغانستان در کابل، 31 نفر از آنان را کشت.

به گفته "سیدمحمدامین فاطمی"، وزیر بهداشت در اثر انفجار، دست کم 31 سرباز کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. وی همچنین گفت که 17 نفر از مجروحان در وضعیت بحرانی بسر می برند.

طالبان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از 100 حمله انتحاری عمدتاً علیه نیروهای خارجی و ارتش افغانستان انجام داده است. امسال چهار هزار و 500 نفر در اثر خشونت های افغانستان کشته شده اند.