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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۸

آغاز "قرنطینه" پس از عید فطر

محمد نشاط از آغاز فیلمبرداری پروژه سینمایی "قرنطینه" به کارگردانی منوچهر هادی پس از ماه مبارک رمضان خبر داد.

نشاط  در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان شروع فیلمبرداری این فیلم گفت: "در حال حاضر منتظر دریافت دوربین از فارابی هستیم که طبق نوبت تا پیش از عید فطر دوربین را دریافت خواهیم کرد و بعد از آن طبق برنامه ریزی انجام شده یک یا دو روز پس از پایان ماه رمضان پروژه را در تهران کلید می زنیم."

تهیه کننده فیلم "قرنطینه" درباره تداخل حضور حمید گودرزی و نیوشا ضیغمی در این فیلم و فیلم "تلافی" گفت: "تا آن زمان قطعا بازی آنها در پروژه "تلافی" به پایان می رسد و به شکل تمام وقت در اختیار پروژه "قرنطینه" خواهند بود."

در این فیلم که مضمونی اجتماعی دارد، جز گودرزی و ضیغمی، افسانه بایگان، رضا عطاران، رضا رویگری و خاطره حاتمی نیز نقش آفرینی می کنند. بهروز افخمی به عنوان مشاور کارگردان و تدوینگر با این پروژه همکاری دارد.

کد مطلب 560869

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