موفقیت دو تصویرگر ایرانی در پرتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد نقاشی‌های نرگس محمدی برای کتاب در دست چاپ "پرنسی که نمی‌خندید" از انتشارات کانون و نقاشی‌های مرتضی زاهدی در این دو سالانه تصویرگری به کاتالوگ این مسابقه راه پیدا کردند.

از ایران ۶۵ اثر تصویرگران کتاب‌های کودک و نوجوان به این مسابقه ارسال شده بود که با هدف ایجاد فضایی برای دیدن و گفتگو کردن در مورد بهترین آثار تصویرگری جهان و بالا بردن سطح کیفی آثار برپا می‌شود. این مسابقه با برپایی نمایشگاهی به زودی آثار برگزیده خود را در معرض دید تمام تصویرگران کتاب کودک و گردآورندگان آثار قرار خواهد داد.

در دوره پیشین این مسابقه در سال ۲۰۰۵ آثار هزار هنرمند از ۵۰ کشور جهان شرکت داده شده بود که در این میان آثار علی نامور، فرشید شفیعی و مرتضی زاهدی در شمار آثار برگزیده آن دوره قرار گرفت.