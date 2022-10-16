به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شگفت‌انگیز ترین نتایج هفته نهم رقابتهای لیگ برتر در سیرجان رقم خورد؛ جایی که نساجی با شایستگی تیم صدرنشین گل گهر را شکست داد تا در معادلات بالای جدول تاثیرگذار باشد.

شاگردان حمید مطهری در فصل بیست و یکم لیگ برتر نتایج خوبی گرفته‌اند و در حالی با ۱۳ امتیاز از ۹ بازی در رده ششم قرار دارند که با ۱۲ گل زده پس از گل گهر دارای دومین خط حمله قوی مسابقات می‌باشند.

سرخ پوشان قائم شهر که پس از مدت‌ها خانه به دوشی سرانجام در این فصل صاحب‌خانه شده و توانستند در ورزشگاه خانگی شان از میهمان خود پذیرایی کنند، اوج نتیجه گیری شان در بازی‌های خانگی بوده است. آنها از ۵ بازی خانگی صاحب ۲ پیروزی و ۳ تساوی شده‌اند تا با ۹ امتیاز بهترین عملکرد را در بین ۱۶ تیم لیگ برتری در خانه داشته باشند و در جدول فرضی بازی‌های خانگی، صدرنشین باشند. این نشان می‌دهد نماینده استان مازندران در فصل گذشته چه ضرر هنگفتی از عدم میزبانی در بازی‌های خانگی‌اش داشته است و حالا که این امکان برای آنها ایجاد شده، بهترین بهره برداری را از میزبانی شان کرده‌اند.

نساجی در این فصل تنها در هفته اول نتوانست بازی خانگی‌اش را در قائم شهر برگزار کند و ناچار شد با مس رفسنجان در اصفهان به میدان برود که آن بازی هم با تساوی یک - یک به پایان رسید.

شاگردان مطهری خارج از خانه نتایج خیلی جالب توجهی نگرفته‌اند و از ۴ بازی تنها صاحب ۴ امتیاز شده‌اند. در واقع تنها نتیجه خوب این تیم خارج از خانه همان پیروزی یک بر صفر مقابل گل گهر در سیرجان بود که منجر به از دست رفتن صدرنشینی برای سیرجانی‌ها شد.

نساجی در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر میزبان تیم شکست ناپذیر فولاد است که این بازی هم می‌تواند جذابیت‌های خاص خودش را داشته باشد. تقابل بین این دو تیم ساعت ۱۷:۳۰ پنجشنبه ۲۸ مهر در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر برگزار می‌شود.