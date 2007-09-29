به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نوری وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان، بهمراه بی آزار سفیر کشورمان با حاجی مصطفی آلیش مفتی اعظم بلغارستان دیدار وگفتگو کردند.

در ابتدا آلیش ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، با ابراز خوشحالی و تشکر از این دیدار، به سابقه روابط و همکاریهای فی ما بین اشاره و به جریانهای مهمی که علیه مسلمانان وجود دارد، بر اتحاد میان مسلمانان تاکید کردند.

سپس بی آزار با عرض تبریک ماه مبارک رمضان به مشکلات بزرگ مسلمانان اشاره کرد و از همکاریهای میان وابستگی فرهنگی و مفتی گری تشکر کرد و آمادگی مجموعه سفارت و نمایندگی فرهنگی کشورمان را برای همکاری بیشتر با مفتی گری اعلام کرد.

وی به ترفند دشمنان به ایجاد اختلاف و دشمنی میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی اشاره وبه همکاری از جمله همکاری دانشگاه اسلامی صوفیه با مراکز دانشگاهی و اسلامی جمهوری اسلامی ایران، تقویت فعالیتهای مشترک قرآنی، برگزاری نشستهای علمی، تامین کتب اسلامی مورد نیاز دانشگاه اسلامی و نیز تقویت مساجد تاکید کرد.

در ادامه این دیدار آلیش ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تبلیغی مبلغین مسیحی در مناطق مسلمان نشین و هزینه های هنگفتی که در این زمینه انجام می شود، بر تقویت فعالیت مسلمانان و نیز احیاء مسجد های تعطیل شده و حتی ساخت مساجد جدید در مناطق مسلمان نشین تاکید کرد. مفتی اعظم در ادامه تقاضای خود از وابستگی فرهنگی مبنی بر تامین و واگذاری 1500 نسخه قرآن کریم (ترجمه ترکی) را بیان و اطهار داشت در صدد راه اندازی 470 مرکز آموزش قرآنی هستند.

در پایان دیدار مقرر شد درخصوص تامین کتب مورد نیاز دانشگاه اسلامی، تهیه کتب فقهی و تفسیر قرآن از سوی نمایندگی فرهنگی کشورمان اقدام و در اختیار دانشگاه اسلامی قرار گیرد.