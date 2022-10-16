به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ماهورام، با بیان اینکه دسترسی به خدمات سلامت محور در حوزه روان، تنها محدود به مراکز بیمارستانی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات در سطح بالاتر (جامعه نگر) برای دسترسی راحت‌تر به خدمات سلامت در دستور کار است.

این فوق تخصص روانپزشکی، انگ‌های اجتماعی و نگرش‌های منفی جامعه به مبتلایان به اختلالات روان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متأسفانه کلیشه‌های غلطی که در جامعه شکل گرفته، مانع از دریافت خدمات سلامت روان در بسیاری از افراد می‌شود.

ماهورام با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد انگ بیماری از خود بیماری هزینه بیشتری را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند، تقویت فرهنگ انگ زدایی جامعه و افزایش آگاهی افراد و سیاست‌گذاران از بیماری‌های اعصاب و روان را مهم‌ترین اقدام در تأمین سلامت جامعه عنوان کرد.

وی به نقش پاندمی کرونا در شیوع بیماری‌های اعصاب و روان اشاره کرد و افزود: کرونا با ترس و وحشت ابتلاء به این بیماری، انزوا و کاهش ارتباطات افراد از یکدیگر، ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی و فقدان عزیزان، به میزان قابل توجهی سلامت افراد را تحت تأثیر قرار داد.

این فوق تخصص روانپزشکی با بیان اینکه در بحران‌ها و شرایط تنش‌زا، استرس و نگرانی افراد موضوعی طبیعی و نیاز به مداخله جدی ندارد، خاطرنشان کرد: اساساً این موضوع نشانه سلامت روان فرد است که به اتفاقات اطراف واکنش نشان می‌دهد.

ماهورام با تاکید بر اینکه مشکلات روان زمانی‎ که برای مدت طولانی زندگی طبیعی و انجام فعالیت‌های روزمره را دچار اختلال کند، نیاز به مداخله جدی دارد، گفت: اگر فردی نتواند بعد از گذر از یک بحران و یا شرایط تنش‌زا به زندگی عادی برگردد، باید توسط پزشک متخصص تحت درمان قرار گیرد.

وی، پیگیری افراطی اخبار ناخوشایند را تهدیدی برای سلامت اعصاب و روان دانست و توصیه کرد: گفتگو با متخصص، ایجاد تعاملات اجتماعی، به اشتراک گذاشتن احساسات خود با افراد معتمد به عنوان منابع حمایتی به میزان قابل توجهی به سلامت روان افراد کمک می‌کند.