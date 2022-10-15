عملیات اجرایی آسفالت معابر ۲۸۰ روستای گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی متمرکز آسفالت معابر ۲۸۰ روستای گلستان به مساحت ۸۰۰ هزار مترمربع آغاز شد.

استاندار گلستان در این مراسم با بیان اینکه ۴۷ درصد جمعیت گلستان در روستاها زندگی می‌کنندt گفت: دولت سیزدهم به آبادانی و توسعه روستاها توجه ویژه‌ای دارد.

علی محمد زنگانه افزود: آسفالت معابر ۲۸۰ روستای گلستان با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد تومان انجام می‌شود و در طرح نهضت ملی مسکن هم ۲۸ هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از واحدها مختص افراد نیازمند و تحت حمایت بوده و در قالب تفاهم نامه سه جانبه و پنج جانبه ساخته می‌شوند.

استاندار گلستان گفت: بیش از پنج هزار واحد مسکونی برای نیازمندان استان ساخته می‌شود که به مرور بعد از ساخته شدن افتتاح خواهد شد.

زنگانه ادامه داد: امروز ۲۰۰ واحد از تعداد به بهره برداری رسید که در قالب طرح تفاهم نامه پنج جانبه بین کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان برای محرومان ساخته شدند.