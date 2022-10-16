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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۸:۰۴

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان:

۲۰ درصد بستر رودخانه های گلستان سند دارند

۲۰ درصد بستر رودخانه های گلستان سند دارند

گرگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از ابتدای امسال با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک گلستان برای هزار و ۵۰۰ هکتار زمین بستر رودخانه در این استان سند صادر شده است.

سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: فرآیند صدور سند برای ۲۰ درصد زمین بستر رودخانه‌ها در استان گلستان در یک سال اخیر نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: براساس آخرین مطالعات، سطح بستر فعال رودخانه در استان نزدیک به هفت هزار هکتار بوده و تلاش می‌کنیم در دو الی سه سال آینده همه این بسترها دارای سند شوند.

حسینی ادامه داد: در گلستان سه هزار و ۲۰۰ کیلومتر مسیر رودخانه با ۴۵ رشته جریان دارد که هزار و ۸۰۰ کیلومتر از رودها با هدف کاهش مخاطرات سیلاب‌های احتمالی روستاها و شهرها و تقویت کشاورزی منطقه نیاز به لایروبی دارد که باید هر سه سال یک بار لایروبی شود.

وی گفت: هر سال ۶۰۰ کیلومتر از رودهای استان لایروبی می‌شود که حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است اما با توجه به محدودیت منابع مالی و اعتبار تخصیص داده شده سالانه حدود ۱۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان، لایروبی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان بیان کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات مکانیکی سایر استان‌ها، بقیه رودخانه‌های نیازمند لایروبی و ساماندهی شود.

کد مطلب 5609642

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