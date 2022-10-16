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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۸:۰۵

سرپرست شهرداری گرگان مطرح کرد؛

اعمال کاهش ۳۰ درصدی نرخ عوارض ساختمانی گرگان در پرداخت نقدی

اعمال کاهش ۳۰ درصدی نرخ عوارض ساختمانی گرگان در پرداخت نقدی

گرگان- سرپرست شهرداری گرگان از اعمال کاهش ۳۰ درصدی نرخ عوارض ساختمانی در پرداخت نقدی خبرداد.

سیدمحمدرضا سید النگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: شهرداری گرگان در راستای حمایت از تولید مسکن، لایحه‌ای را به صحن شورای شهر ارسال کرد که اعضا به اتفاق آراء آن را تصویب کردند.

سرپرست شهرداری گرگان افزود: بر این اساس، عوارض تشویقی برای سازندگان مسکن گرگان در نظر گرفته شده با این هدف که ساخت و سازها در شهر رونق بگیرد.

سیدالنگی با اشاره به کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی عوارض در محلات مختلف شهر، اضافه کرد: با این روش ما به شهروندان کمک می‌کنیم تا انگیزه یافته مسکن را زودتر تولید کنند.

وی بیان کرد: املاک باید پروانه خود را شهرداری اخذ کنند لذا تفکر اینکه با این رویه شهرداری، به فکر درآمدزایی است، درست نیست.

گفتنی است شامگاه شنبه، لایحه کاهش ضرایب محاسبات پرداخت نقدی عوارض در گرگان به تصویب شورای شهر رسید و آن دسته از افرادی که تا پایان وقت اداری ۳۰ آبان ماه، نسبت به پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات خود به صورت نقدی اقدام کنند، ضرایب محاسبه عوارض برای آنها کاهش یافته خواهد یافت.

در این مصوبه در منطقه یک گرگان ضرایب از ۸۵ درصد به ۷۰ درصد و مناطق دو و سه از ۷۵ درصد به ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.

کد مطلب 5609645

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