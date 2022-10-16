مطالعات محور ریلی اینچه- شاهرود در حال انجام است

سیدمحمدرضا سیدالنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برای کریدور شمال- جنوب یعنی راه آهن گرگان- اینچه برون- شاهرود، واریانت های مختلفی پیشنهاد شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: باید برای تکمیل این کریدور، کوتاه‌ترین مسیر انتخاب شود که در این انتخاب هم اختلاف نظر کارشناسی وجود دارد.

طبق گفته وی برای انتخاب مسیر، مشاور اخذ شده و در حال انجام مطالعات نهایی است.

سیدالنگی اضافه کرد: به دلیل اینکه استان‌های همجوار هم در این فایده سهیم باشند، نگاهی به بندر امیرآباد و همچنین بجنورد داریم و در نهایت سه استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی با همدیگر این طرح را جلو می‌برند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با توضیح اینکه برای ما عایدی و فایده این محور مهم است و باید آن را به سرانجام برسانیم، گفت: اینکه این خط از آزادشهر به شاهرود باید برود نهایی شده اما حد فاصل آن نیازمند نظرات کارشناسی است.

وی بیان کرد: تاکنون برای این پروژه سرمایه گذار داخلی و خارجی (از کشور چین و ترکمنستان) پیش قدم شده‌اند.