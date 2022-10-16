ضریب محاسبات عوارض ساختمانی در گرگان کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضای شورا، شهردار و مدیران شهرداری گرگان برگزار شد.

در این جلسه تعیین وضعیت زمین شهرداری واقع در مریم آباد مطرح شد. ناصر گرزین، رئیس شورای شهر گرگان در خصوص این طرح توضیح داد که شهرداری زمینی را در مریم آباد خریداری کرده و هم اکنون راه و شهرسازی برای آن سند مالکیت گرفته است که باید شهردار آن را پیگیری کند.

همچنین در این جلسه، لایحه دوفوریتی طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی چک‌های برگشتی (جریمه عوارض ساختمانی دارای رأی از محاک) قضایی مطرح شد که اعضا با آن موافقت کردند.

از مهم‌ترین لوایح مطرح شده دیگر، اعمال تشویقی برای پرداخت نقدی عوارض بود که به صورت دوفوریت به صحن شورا ارسال شد.

کاهش ضریب محاسبات پرداخت نقدی عوارض در این لایحه لحاظ شده و براساس آن به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و بند ۱۲ از ماده دو (مقررات عمومی و سیاست‌های تشویقی) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ در گرگان به منظور تشویق آن دسته از شهروندانی که تا پایان وقت اداری ۳۰ آبان نسبت به پرداخت ۱۰۰ درصد همه مطالبات شهرداری به صورت نقدی اقدام کنند تخفیفاتی در نظر گرفته می‌شود که طبق آن در منطقه یک، ۳۰ درصد در مناطق دو و سه هرکدام ۴۰ درصد تخفیف داده خواهد شد.

این لایحه با رأی اعضای شورای شهر مصوب شد.

گفتنی است در اسفندماه سال گذشته عوارض شهرداری گرگان حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ درصد در مناطق مختلف شهر افزایش یافته بود.

انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمان نسبت به این مسئله گلایه داشته و بارها با حضور در شورای شهر و جلسه با مدیران ارشد استان خواهان لغو این مصوبه بودند.