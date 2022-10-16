وسعت شهر زنجان براساس طرح تفصیلی ۶۵۰۰ هکتار است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش، شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ هکتار از هیدج در شهرستان خرمدره و شمال این شهر نیز در شهرستان ابهر قرار دارد که این موضوع در طرح جدید اصلاح شده و همه شهر هیدج در شهرستان ابهر قرار گرفته است.

وی میانگین تراکم شهرهای کشور را بین ۵۵ تا ۶۰ نفر به ازای هر هکتار خواند و گفت: با احتساب این شاخص، اگر جمعیت زنجان را ۵۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم باید ۸۵۰۰ هکتار وسعت شهر داشته باشیم.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی، وسعت شهر زنجان ۶۵۰۰ هکتار مشخص شده است، بیان کرد: ۲۰۰۰ هکتار از این محدوده به کاربری‌هایی مثل سایت کارگاهی، پارک‌های جنگلی و باغات جنوب زنجان اختصاص دارد و ۴۵۰۰ هکتار آن ظرفیت مسکونی شدن دارد.

بیات منش یادآور شد: در طرح نهضت ملی مسکن، سالانه باید فراخوان اعلام شود و از مشتریان دریافت مسکن ثبت‌نام به عمل بیاید، بنابراین هر سال شماری به متقاضیان مسکن زنجان افزوده می‌شود که باید تمهیدات لازم برای پاسخ به این تقاضا اندیشیده شود.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان نیز در ادامه این جلسه به سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها در سال ۹۴ به دولت ابلاغ شد اما اجرای آن تا سال ۱۴۰۰ مغفول مانده بود که در دی ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

محمدرضا یافتیان با اشاره به اینکه زنجان به عنوان دومین استان نسبت به تبیین این سیاست‌ها اقدام کرد، افزود: این ابلاغیه در ۷ بند صادر شده که با یک بازنگری، نگاه جامع‌تری به سیاست‌های حوزه محیط زیست دارد.

به روز نبودن رده‌های زیست‌محیطی محدودیت‌هایی را برای تولید ایجاد می‌کند

وی ابراز کرد: ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صمت استان زنجان نیز در ادامه این جلسه بر به روزرسانی رده‌های زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: امروزه فرآیندهای تولید دچار تغییر و تحولات شده و به روز نبودن رده‌های زیست‌محیطی محدودیت‌هایی را برای تولید ایجاد می‌کند.