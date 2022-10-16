۵۶ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشتند

عبدالحمید سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت عزم جدی برای احیای واحدهای راکد تولیدی دارد، افزود: از کل واحدهای تولیدی احیا شده در این مدت، ۴۱ واحد در داخل شهرک‌های صنعتی و ۱۵ واحد نیز در خارج از محدوده مستقر هستند.

وی با اشاره به میزان اشتغال زایی در واحدهای تولیدی احیا شده، ادامه داد: حدود ۸۰۰ نفر طی ۶ ماه گذشته در واحدهای تولیدی احیا شده مشغول به کار شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: برای فعال شدن ۵۶ واحد تولیدی در استان بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شد که اکثراً در جلسات ستاد رفع موانع تولید تصویب شده بود.

وی با تاکید بر اینکه برخلاف تصورات، عمده مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به دریافت تسهیلات بانکی نیست، گفت: اکثر واحدهای تولیدی راکد دچار مشکلات مدیریتی و مالکیتی هستند.

به گفته وی، ستاد رفع موانع تولید تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا موانع موجود همچون معوقات بانکی، بازسازی و نوسازی تکنولوژی ماشین آلات و مشکلات مربوط به بدهی بانکی واحدهای تولیدی را حل و فصل کند.

سرتیپی با بیان اینکه تعداد واحدهای فعال در آذربایجان‌غربی به یک هزار و ۶۰۰ واحد رسیده است، تاکید کرد: تنها ۲۶۰ واحد تولیدی راکد در استان باقی مانده است.

وی یادآور شد: سیاست وزارت صمت در کنار احیای واحدهای راکد، بیشتر به سمت و سوی افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی فعال خواهد بود.

استان آذربایجان غربی با ۳۷ هزار و ۴۱۱ کیلومتر مربع مساحت، بیش از سه میلیون و ۲۶۵ هزار نفر جمعیت، ۱۹ شهرستان، دارای ۲ هزار و ۳۹ واحد صنعتی، ۳۰۰ معدن، بیش از ۱۰۳ هزار و ۳۴ شهرک و ناحیه صنعتی در شمالغربی ایران اسلامی و هم مرز با کشورهای ترکیه، اقلیم کردستان عراق و جمهوری نخجوان قرار دارد.