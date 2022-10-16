به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه با اشاره به اهدای ۱۰۶۴ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد گیلان اظهار کرد: یخچال فریزر، تلویزیون، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و برخی لوازم ضروری دیگر از جمله کالاهای اهدا شده به این نوعروسان است.

وی، با اشاره به اینکه این لوازم از محل منابع کمیته امداد و مشارکت نیکوکاران تهیه شده است، افزود: همچنین به تعداد ۷۵ نفر از تازه دامادهای تحت پوشش نیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان هدیه ازدواج اهدا شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان گیلان، ادامه داد: کمیته امداد در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جمعیت، در طول سال بسته خدمتی ازدواج و تحکیم بنیان خانواده را به نوعروسان و تازه دامادها تحت پوشش این نهاد ارائه می‌کند.

اهرابی با اشاره به خدمات کمیته امداد در خصوص تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده گفت: پرداخت کمک هزینه غربالگری و آزمایشات ژنتیک، پرداخت نقدی کمک هزینه ازدواج، پرداخت وام ودیعه مسکن با شرایط آسان به پسران خانواده‌های تحت حمایت پس از ازدواج، برخی از این اقدامات است.

وی، اضافه کرد: برقراری کمک معیشت دختران مورد حمایت تا ۶ ماه پس از ارائه خدمت کمک به امر ازدواج، پرداخت کمک‌های موردی، در اولویت قراردادن زوجین جوان در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ارائه خدمات معوض و بلاعوض به خانواده‌های پر نوزاد جهت کمک به تهیه مسکن و هزینه‌های امرار معاش فرزندان از دیگر خدمات کمیته امداد در این زمینه است.

مدیرکل کمیته امداد استان گیلان با تأکید بر اینکه تأمین اشتغال برای زوجین جوان تحت پوشش یکی از اولویت‌های کمیته امداد است، تصریح کرد: کمیته امداد در راستای تأمین اشتغال دختران و پسران در سن ازدواج تحت حمایت و همچنین زوجین جوان و همسران فاقد شغل و یا دارای شغل‌های ناپایدار خدمات مختلفی را ارائه می‌کند.

اهرابی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰۰ زوج تحت حمایت در انتظار دریافت خدمت برای شروع زندگی هستند، اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال هزار و ۶۸۴ مورد خدمت ازدواج ارائه شده است.