مرتضی بیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عرضه مستقیم دخانیات در سطح استان بیان کرد: حدود ۳ هزار سوپرمارکت دارای پروانه کسب در سطح شهر وجود دارد که تمامی آنها مجاز به فروش دخانیات هستند. وی ادامه داد: در حال حاضر، دخانیات مانند یک کالا در حال فروش است اما باید در این خصوص آموزش‌هایی داده شود.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره صنعت و معدن و تجارت استان همدان افزود: تبلیغات دخانیات غیرمجاز و فروش آن، به افراد زیر ۱۸ سال، عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی و هم چنین فروش سیگار به صورت نخ، ممنوع است.

بیدآبادی در پاسخ به اینکه «چرا میزان مراکز عرضه دخانیات در همدان افزایش چشمگیری داشته است؟»، گفت: در بحث مجوزها در صورت رعایت شئون اماکن فرهنگی، ورزشی، مذهبی ما نمی‌توانیم محدودیتی را قائل شویم البته صدور مجوز برای عرضه آن در درگاه ملی مجوزها باید ثبت شود.

وی تصریح کرد: در دنیا چند صنعت بسیار پرسود هستند، مواد مخدر نیز جز آن‌هاست و به تبع آن در کشور و استان ماهم این اتفاق افتاده است و درخواست‌های فروش و خرید خیلی بالا است.

بیدآبادی با بیان اینکه هم اکنون خرید دخانیات کاهش پیدا کرده و بازار به شدت راکد است، به آمار مصرف سالیانه و ماهانه سیگار در همدان اشاره کرد.

معاون اداره صمت استان همدان در این راستا گفت: طبق آمار روزانه حدود ۲ نخ سیگار توسط هر فرد مصرف می‌شود که این رقم بسیار بالا است و کم کردن تعداد مغازه‌های فروش کافی نیست؛ بلکه باید دستگاه‌های مختلف کار را به صورت فرهنگ از مدرسه و دانشگاه‌ها شروع کنند و صدا و سیما و دیگر ارگان‌ها نیز دست به کار شوند.

وی با اشاره به شرکت‌های تولید دخانیات تشریح کرد: بجز شرکت‌های تولید دخانیات که تولید داخلی دارند؛ دو شرکت عمده عرضه کننده سیگار داریم. یکی از آن‌ها شرکت ژاپنی JTA است. در آن تفاوت قیمت‌های فروش عمده و خورد بسیار بالا بود و به همین جهت متقاضی بسیار بالایی داشت.

بیدآبادی ادامه داد: شرکت دوم، شرکت انگلیسی-آمریکایی BAT است که با وجود شرایط تحریم، تولیدات آنها متوقف که هیچ بلکه ذره‌ای کم نشده است‌. محصولات آن‌ها دارای تبلیغات کاذب است و گاهی با اشانتیون و تخفیف همراه است که سود سرشاری را از بالا رفتن تقاضای خرید در پی دارد.

وی بیان کرد: این سیاست‌های ضد فرهنگی توسط کشورهای خارجی اعمال شده است. در زمان تحریم، هیچ‌گونه مواد مخدر تحریم نمی‌شود و تبلیغات و بازاریابی‌های مویرگی انجام می‌شود.

بیدآبادی با اشاره به کاهش عرضه سیگار قاچاق تشریح کرد: البته عرضه سیگار قاچاق در استان کمتر شده است.

وی با تصریح بر اینکه نیروی انتظامی که بیشترین نفوذ را در گلوگاه‌های ورودی و خروجی استان دارد، افزود: حجم کشفیات دخانیات آن‌ها به نسبت کمتر شده و این‌ها به دلیل سیاست‌های آن شرکت‌ها است که سهولت دسترسی را بیشتر می‌کنند.

معاون صمت با تاکید بر اینکه برنامه ریزی در این خصوص همه جانبه باید باشد تا اثر گذار باشد، به تفاوت سیگار قاچاق و تولید داخلی نیز اشاره کرد و گفت: هرگونه سیگار که فاقد تصاویر بهداشتی و هشدار دهنده باشد، قطعاً قاچاق است و مردم باید دقت کنند که حداقل سیگار قاچاق مصرف نشود، چراکه مضرات آن‌ها بیشتر از سیگارهای قانونی است.

بیدآبادی در پایان بیان کرد: شبکه‌های اجتماعی نیز در این اتفاق بی تأثیر نبوده‌اند چراکه این باور مخرب را در نوجوان و جوان ایجاد می‌کنند که یکی از ویژگی‌های بزرگ شدن و اجتماعی شدن سیگار کشیدن است.