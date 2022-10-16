کد رهگیری بر محصولات کشاورزی یزد درج می شود

حاجی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نصب کد پاسخ سریع بر روی محصولات گلخانه‌ای الزام صادرات محصولات کشاورزی است، اظهار داشت: یزد از استان‌های مطرح در بحث تولیدات محصولات گلخانه‌ای در کشور است.

وی افزود: ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان یزد متعلق به محصولات گلخانه‌ای است و ۲۰ درصد یعنی تولید حدود ۶۰۰ هزارتن از محصولات گلخانه‌ای کشور سهم استان یزد است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات استان یزد، محصولات گلخانه‌ای است و این امر جایگاه ویژه ای به یزد در سطح کشور و حتی در سطح بین المللی داده است و این موضوع اهمیت نصب کیوآر کد یا کد پاسخ سریع یا کد رهگیری بر روی محصولات کشاورزی را نشان می‌دهد.

حاجی حسینی با اشاره به اینکه این کد الزام صادرات محصولات است، افزود: در این کد که بر روی محصول نصب می‌شود، محل تولید، تولید کننده و سایر اطلاعات مراحل تولید که توسط کارشناس فنی گلخانه صادر، درج می‌شود.

وی با بیان اینکه درج این کد اکنون بر ۶ محصول الزامی شده است، عنوان کرد: این محصولات شامل فلفل دلمه‌ای، بادمجان، خیار، گوجه فرنگی، انگور، خرما و کیوی است.