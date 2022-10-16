پرهیز از خام فروشی زرشک با رونق صادرات محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح یکشنبه در همایش علمی زرشک در دانشگاه بیرجند اظهار کرد: برگزاری جشنواره ملی زرشک با کیفیت فعلی بی سابقه است چرا که مدت یک هفته را به این محصول مزیت دار اختصاص داده شده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۵۰ نهاد دولتی و تخصص پای کار جشنواره ملی زرشک آمده‌اند، بیان کرد: این جشنواره را مردم پایه برگزار می‌کنیم.

جعفری با تأکید بر اینکه شعار جشنواره زرشک (زرشک خراسان جنوبی برای همه مردم ایران) است، ادامه داد: ما هنوز نتوانسته‌ایم این محصول مزیت دار را به مردم ایران معرفی کنیم تا بتوانیم به قدم بعدی یعنی معرفی زرشک به مردم جهان برسیم.

وی گفت: یکی از اهداف جشنواره زرشک مباحث آموزشی است که کمیته علمی اقدامات خوبی در ورکشاپ ها و ایده شو برگزار کردند که مایه برکت است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: آنچه دانش بومی کشاورزان زرشک کار را به حد اعلا می‌رساند استفاده از دانش علمی و فناوری اساتید دانشگاه است که در کنار یکدیگر می‌تواند تحول ایجاد کند.

جعفری با تأکید بر استفاده از کار شرکت‌های دانش بنیان در بحث فرآوری زرشک و بهره‌گیری سرمایه گذاران این بخش از کار نخبگان علمی ادامه داد: اگر می‌خواهیم صادرات خوبی در بحث زرشک داشته باشیم باید نسبت به کاهش و حذف بار میکروبی محصول اقدام کنیم که این مورد با استفاده از دانش علمی و ایجاد بارگاه‌ها در کنار مزارع محقق می‌شود.

وی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم از خام فروشی زرشک بپرهیزیم باید در صادرات زرشک موفق تر علم کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: امروز در دانشگاه بیرجند و خراسان جنوبی امکان آزمایش‌های بهداشتی مورد نیاز برای صادرات زرشک به کشورهای اروپایی وجود دارد.

جعفری یادآور شد: به نظر من در آینده مردم به سمت گردشگری مزرعه خواهند رفت و از این جهت در افتتاحیه همایش زرشک از معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی دعوت کردیم.

وی با اشاره به اینکه زرشک گیاهی متحمل کم آبی است، گفت: از این جهت یک محصول استراتژیک خراسان جنوبی است چرا که در صورت بی توجهی به مصرف آب آیندگان ما را نخواهند بخشید

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه زرشک گیاه متحمل شوری نیز است، افزود: زرشک فقر غذایی خاک را نیز تحمل می‌کند.

جعفری اظهار کرد: در مجموع این موارد زرشک به آسانی از گردنه کشاورزی خراسان جنوبی با توجه به اقلیم خراسان جنوبی حذف نخواهند شد.