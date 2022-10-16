کنعانی: مداخله، تجاوز و کشتار، ماهیت حقیقی نظام آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (یکشنبه) ۲۴ مهر ماه در صفحه اینستاگرامش در واکنش به اظهارات مداخله جویانه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پی اغتشاشات اخیر در ایران نوشت: از آغاز تحولات اخیر در ایران، دیروز شنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار طی اظهاراتی مداخله جویانه، از اغتشاشات در ایران حمایت کرد.

وی افزود: ایشان چون نه مشاوران امینی دارد و نه حافظه خوبی، به وی یادآور می‌شوم که ایران قوی‌تر و استوار تر از آن بود که با تحریم‌های ظالمانه و تهدیدات پوچ شما تسلیم شود. اکنون نیز سربلندتر از آن است که با مداخلات و اظهار شگفتی‌های سیاستمداری خسته از سال‌ها اقدام بی نتیجه علیه ایران، اراده اش متزلزل شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: نه اظهارات بایدن و نه مداخله جویی های امریکا هرگز ما را متعجب نمی‌کند، زیرا مداخله، تجاوز و کشتار، ماهیت حقیقی نظام آمریکاست، اما، ما مردمان تاریخیم و در عمق تاریخ ریشه دوانده‌ایم. از کودتای آگوست ۱۹۵۳ (۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی) تا به امروز به خوبی سیاست‌های ضد ایرانی دولت آمریکا در ذهن‌هایمان ثبت شده است. و البته تاریخ و نقطه نقطه دنیا شهادت می‌دهد که زخم جنایت و خشونت آمریکا بر تن دنیاست. عادت شما ماهی گرفتن از آب‌های گل آلود است. اما یادتان باشد، اینجا ایران است: سرزمین مردان و زنان سرفراز.

کنعانی ادامه داد: در خانه خویش، با هم گفتگو می‌کنیم، با هم کار می‌کنیم، با هم برای ترمیم زخم‌های کوچک و بزرگ ایران خواهیم کوشید، با هم برای استقلال ایران خواهیم ایستاد و صدالبته شکست دیگری بر انبوه شکست‌هایتان افزوده خواهد شد.