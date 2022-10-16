بسیاری از کسب وکارهای مجازی با مشکل روبرو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی بیشتر برای سامان بخشیدن به فضای مجازی، گفت؛ مجلس شورای اسلامی باید برای موضوع منتشرکنندگان اطلاعات نادرست و کذب و افسار گسیختگی در فضای مجازی ورود جدی داشته باشد..

وی با تبریک ایام ولادت نبی معظم و مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت و با تاکید بر برنامه ریزی بیشتر در راستای سامان بخشیدن به وضعیت افسار گسیختگی در فضای مجازی و برخی دروغ پراکنی و شایعه سازی در شبکه‌های اجتماعی، اظهار داشت: متأسفانه با آسیب‌های فراوانی در فضای مجازی روبرو هستیم که نیازمند برنامه ریزی و قانونگذاری بیشتر در این بخش است و قوه مقننه باید برای این معضلات و مشکلات راه حل قانونی پیدا کند.

وی در ادامه با محکوم کردن اغتشاشات در روزهای اخیر و با اشاره به مدیریت این اغتشاشات از فضای مجازی، افزود: گردانندگان و سردمداران این اغتشاشات از پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های مختلفی در راستای ایجاد آشوب و اغتشاش در برخی نقاط کشور استفاده می‌کردند که بارها در مورد وجود و ماهیت آن و میزان استفاده از آن در کشور هشدار داده شده بود اما این هشدارها متأسفانه از سوی دستگاه‌های مربوطه و مجموعه‌های نظارتی جدی گرفته نشد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت قانون گذاری از سوی قوه مقننه در جهت سامان بخشیدن به وضعیت افسار گسیخته در فضای مجازی و نشر اکاذیب و دروغ پراکنی، تصریح کرد: برخورد با منتشرکنندگان اطلاعات کذب در فضای مجازی از ضروریات است و مجلس شورای اسلامی باید در این بخش ورود جدی داشته باشد و مسائل قانونی آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ایجاد مشکلات عدیده در حوزه مشاغل و مصارف اینترنتی و کسب و کارهای مجازی در این ایام، تاکید کرد: متأسفانه در همین ایام بسیاری از هموطنان ما در کسب و کارهای اینترنتی و مجازی با مشکلات فراوانی روبرو شدند و به لحاظ اقتصادی برای آنان بحران‌های مالی سنگینی ایجاد شد که باید دولت محترم و مسئولین کشور برای این بخش هم برنامه ریزی داشته باشند.

بابایی کارنامی در بخش پایانی سخنان خود با با تاکید بر ورود جدی قوه مقننه برای بحث و بررسی مسائل قانونی فضای مجازی بویژه نشر اکاذیب در شبکه‌های، عمومی و اجتماعی و هتک حیثیت در فضای مجازی خاطر نشان کرد: باید قانون برای مجازات منتشرکنندگان اطلاعات نادرست و غیرواقعی بازدارنده و اثربخش باشد و قطعاً قوه مقننه سهم بسزایی در حل این معضلات و مشکلات دارد و این افسار گسیختگی، شایعه سازی و دروغ پراکنی در فضای مجازی زیبنده نظام اسلامی نیست.