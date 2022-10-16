فریدون یلقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دوندگان گلستانی حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا در پرش سه گام و ۸۰۰ متر موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره از این مسابقات شدند.
رئیس هیأت دوومیدانی گلستان افزود: در این مسابقات محمدحسام مظفری در رشته ۸۰۰ متر با ثبت زمان ۱:۵۳.۳۰ دقیقه قهرمان آسیا شد و به مدال طلا دست یافت.
یلقی ادامه داد: فرید قرنجیک در پرش سه گام با رکورد ۱۴.۳۵ متر نایب قهرمان شد و مدال نقره دریافت کرد.
وی گفت: در سال گذشته هم در مجموع ۳۷ مدال کشوری و بین المللی از سوی دوندگان گلستان به دست آمد.
گفتنی است که بیش از ۶۰۰ نفر در گلستان دوومیدانی را به صورت حرفهای انجام میدهند و پژمان قلعه نویی از کردکوی در رشته پرتاب چکش تجربه شرکت در المپیک برزیل را دارد.
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