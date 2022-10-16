رئیس هیأت دوومیدانی گلستان: گلستانی‌ها از مسابقات آسیایی دوومیدانی یک نقره و یک طلا کسب کردند

گرگان- رئیس هیأت دوومیدانی گلستان گفت: دوندگان گلستانی حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا در پرش سه گام و ۸۰۰ متر موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره از این مسابقات شدند.