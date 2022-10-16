فاز نخست انتقال آب از سد تالوار تکمیل شد /از مردم عذرخواهی می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در نشست مطالبه‌گری با موضوع بحران آب در حوزه علمیه همدان، گفت: دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کند و با وجود همه‌ی مشکلات بخش قابل توجهی از بدهی‌ها تسویه شد.

وی یادآور شد: یکم آبان ماه، در اولین روز کاری که در دفتر حضور پیدا کردم مصوبه شورای تأمین روی میز بنده بود که از امروز آب باید سهمیه بندی شود. آن هم به گونه‌ای که باید بخشی از شهر صبح‌ها و بخش دیگر آن عصر به بعد قطع می‌شد.

استاندار همدان ادامه داد: ۲۷ مهرماه می‌شود ۲ ماه که مردم با مسئله و گرفتاری قطعی آب مواجه هستند. آیا با اجرای آن مصوبه این مصیبت را باید به مدت یک سال تحمل می‌کردیم؟! قطعاً این امر قابل پذیرش نبود و مجوز لازم هم برای چنین کاری وجود نداشت.

این مسئول با تصریح بر اینکه بحث تأمین مالی در پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت است و با تمام مشکلات و بدهی‌هایی که از دولت قبل برجای مانده بود، چند ماه طول کشید که مدیران ذی‌ربط را مجاب کنیم که منبع ذخیره آب نداریم، افزود: در اولین جلسه‌ای که پیرو همین موضوع با وزیر نیرو داشتیم به دکتر محرابیان اعلام کردم که ما بیشتر از مردادماه آب نداریم.

وی خاطرنشان کرد: پس از آن به همراه مجمع نمایندگان خدمت رئیس جمهور رسیدیم و نامه‌ای با امضای نمایندگان تقدیم ایشان شد.

استاندار همدان گفت: در حاشیه جلسات شورای عالی اداری نیز از آقای رئیس جمهور پیگیر مسئله آب بودم و ایشان نیز در این خصوص دستورات اکید صادر کردند.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر دو هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها به وزارت نیرو اختصاص پیدا کرده بود که وزارت نیرو بالغ بر یک هزار میلیارد آن را به همدان اختصاص دادند، اظهار کرد: پروژه انتقال آب از سد تالوار باید تا سال ۹۰ به بهره‌برداری می‌رسید منتهی به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد.

استاندار همدان با بیان اینکه مسئولیت بازخواست در این خصوص با بنده نیست و مراجع ذی‌صلاح باید چرایی ماجرا را پیگیری کنند، تصریح کرد: آنچه که به دست ما رسید شرایطی بود که برای تکمیل این پروژه و انتقال آب به همدان قریب به دو هزار میلیارد تومان پول و ۲ سال زمان برآورد شده بود.

وی ادامه داد: تلاش بسیار زیادی انجام شد تا بتوانیم این پروژه را تا قبل از سفر رئیس جمهور به همدان تکمیل کنیم ولی به هزار دلیل این اتفاق نیفتاد.

استاندار همدان با بیان اینکه از مسائل پروژه می‌توان به ملغی شدن قرارداد پروژه که ۱۰ سال پیش منعقد شده بود اشاره کرد، افزود: اجرای پروژه با تعرفه‌های سابق برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نبود.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه پیگیری برای عملیاتی شدن یک هزار میلیارد و به روز شدن قرارداد اجرایی تا آخر اردیبهشت ماه به طول انجامید و عملاً پروژه از خرداد ماه آغاز شد، عنوان کرد: در این مدت پروژه‌ای که می‌بایست در ۲ سال انجام می‌شد در ۵ ماه تکمیل شد.

قاسمی فرزاد در ادامه اضافه کرد: تأمین مالی این پروژه یک اقدام جهادی بود که فقط در این دولت و با دستور رئیس جمهور و همت وزیر نیرو محقق شد.

استاندار همدان، یکی دیگر از مسائل این پروژه را کم‌کاری پیمانکار سابق و تکمیل نبودن تأسیسات لازم در خط ۱۲۰ کیلومتری دانست و گفت: در حال حاضر، در کل خط تأسیسات مربوطه مجدداً نصب و تکمیل شد.

در محضر اهالی علم و تدین و تقوا شهادت می‌دهم که در تکمیل این پروژه کم‌کاری و کم‌فروشی نشد.

وی با بیان اینکه تأمین مالی و سرعت اجرای این پروژه کم‌نظیر و مثال زدنی بود، عنوان کرد: بالغ بر ۱۰ کیلومتر اول خط انتقال سنگلاخ و بسیار صعب العبور بود که تنها حفاری آن یک ماه زمان برد. برای این پروژه نیازمند انتقال ۷۰ کیلومتر خط برق بودیم که با وجود تمام مسائلی چون معارض زمین و مشکلات اجتماعی، ظرف این مدت تکمیل شد و این مورد با رکورد ۱۸ دکل در روز نصب و تکمیل شد.

استاندار همدان به وضعیت تحریم‌ها نیز اشاره‌ای کرد و گفت: به دلیل تحریم‌ها وارد کردن پمپ‌ها و الکتروموتورهای این پروژه امکان‌پذیر نبود و بایستی در داخل کشور تولید می‌شد. ساخت ایستگاه‌های پمپاژ در این مدت نیز یک اقدام جهادی بود که قرارگاه خاتم الانبیا به آن جامه عمل پوشاند.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه ارتباط و اتصال مخازن از اقدامات مهمی بود که در این مدت انجام دادیم، خاطرشان کرد: اعلام شده بود که تکمیل این خط ۱۷ کیلومتری سه ماه و تست آن یک ماه زمان نیاز دارد که با تمام سختی‌ها و مشکلات ما آن را در یک ماه راه‌اندازی کردیم.

وی با بیان اینکه انتقال آب از سد تالوار انجام شده و اکنون ۴۰۰ لیتر در ثانیه در حال انتقال به همدان است، گفت: سهمیه همدان در فاز اول این پروژه ۶۰۰ لیتر در ثان یه، فاز دوم ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه و فاز سوم ۱۸۰۰ لیتر در ثانیه خواهد بود.

وی افزود: امکان انتقال ۶۰۰ لیتر در ثانیه در فاز اول امکان پذیر است اما به دلیل محدودیت در تصفیه آب فعلاً ۴۰۰ لیتر در ثانیه در حال انجام است.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه امروز با وزیر نیرو صحبت کردم و تقاضا کردم که تکمیل تصفیه خانه در اسرع وقت انجام شود، اظهار کرد: ظرفیت تصفیه خانه‌ای که در حال احداث است ۳۰۰۰ لیتر در ثانیه است. میزان مصرف ما در همدان در حالت عادی بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ لیتر در ثانیه و در تابستان حدود ۲۰۰۰ لیتر در ثانیه است.

وی افزود: ما وارث یک شبکه کاملاً منفک و مجزا بودیم ولی به تدریج مسائل فنی رفع می‌شود و اصلاح شبکه در دستور کار است.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه از دیگر اقدامات اساسی در این بحران اخذ مجوز ۳۰ حلقه چاه بود، تشریح کرد: این در شرایطی است که گرفتن مجوز یک حلقه چاه بیش از ۶ ماه زمان نیاز دارد که از این تعداد حدود ۱۵ حلقه از چاه‌ها حفاری شده و مابقی آن به سرعت در حال پیگیری است که این چاه‌ها به علاوه چاه‌های متروکه‌ای که لایروبی خواهد شد به عنوان چاه‌های پدافندی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: لازم می‌دانم از مردم عزیزمان در استان به دلیل صبر و شکیبایی تقدیر و تشکر کنم. همه تلاش بنده این بود که به این سختی‌ها و گرفتاری‌ها نرسیم و بابت تمام سختی‌هایی که مردم کشیدند عذرخواهی می‌کنم.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه همه کسانی که با ترک فعلشان باعث شدند تا مردم دچار این مسئله شوند، باید بیایند و عذرخواهی کنند، ادامه داد: از همه مسئولین به ویژه رئیس جمهور بابت نگاه ویژه‌ای که نسبت به همدان داشتند، تشکر می‌کنم.

استاندار همدان در پایان تصریح کرد: برای تأمین آب پایدار همدان برنامه‌ریزی اساسی انجام شده و در حال پیگیری هستیم و با کمک نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به تأمین آب پایدار خواهیم رسید.