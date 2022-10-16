سفر استاندار و جمعی از مدیران مازندران به منطقه پشتکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سالروز سفر و حضور بابرکت مقام معظم رهبری به روستای اروست چهاردانگه افزود: دولت سیزدهم برای گره گشایی از مردم و رفع مشکلات آنها در مناطق محروم روستایی و شهری حضور می‌یابد.

وی انقلاب اسلامی را وامدار شهدای گرانقدر و خانواده‌های آنان دانست و گفت: مردمسالاری دینی و قانونگذاری از شعارهای دولت از رویکردهای دولت سیزدهم است.

وی با اشاره به سفر به کیاسر و بخش چهار دانگه رسیدگی به مشکلات منطقه از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی را از جمله اهداف ذکر کرد.

به گزارش مهر، استاندار مازندران در بدو ورود به بخش چهاردانگه ساری با حضور در گلزار شهدای کیاسر با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کرد. در این سفر جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور دارند.