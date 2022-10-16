  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

سفر استاندار و جمعی از مدیران مازندران به منطقه پشتکوه

سفر استاندار و جمعی از مدیران مازندران به منطقه پشتکوه

ساری- استاندار مازندران به همراه جمعی از مدیران به منطقه کیاسر و بخش پشتکوه و روستای اروست سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سالروز سفر و حضور بابرکت مقام معظم رهبری به روستای اروست چهاردانگه افزود: دولت سیزدهم برای گره گشایی از مردم و رفع مشکلات آنها در مناطق محروم روستایی و شهری حضور می‌یابد.

وی انقلاب اسلامی را وامدار شهدای گرانقدر و خانواده‌های آنان دانست و گفت: مردمسالاری دینی و قانونگذاری از شعارهای دولت از رویکردهای دولت سیزدهم است.

وی با اشاره به سفر به کیاسر و بخش چهار دانگه رسیدگی به مشکلات منطقه از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی را از جمله اهداف ذکر کرد.

به گزارش مهر، استاندار مازندران در بدو ورود به بخش چهاردانگه ساری با حضور در گلزار شهدای کیاسر با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کرد. در این سفر جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور دارند.

کد مطلب 5609828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها