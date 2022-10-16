  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷

هوای مشهد ناسالم است 

هوای مشهد ناسالم است 

مشهد ـ کیفیت هوای شهر مشهد با عدد شاخص کلی ۱۱۷ برای سومین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۱۷ برای سومین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه شهید کریمی با عدد شاخص ۱۶۰ در شرایط ناسالم برای همه به ثبت رسیده است.

کیفیت هوای ۲ منطقه صدف و لشگر در وضعیت سالم، قرار دارد.

همچنین مناطق سمزقند، پایانه امام رضا (ع) و شهید کریمی آلوده برای تمامی افراد ناسالم است.

کیفیت هوای سایر ۱۸ منطقه دارای ایستگاه سنجش شهر مشهد مقدس در شرایط آلوده و ناسالم برای افراد حساس است.

دمای حال حاضر ۱۷ درجه سانتی‌گراد و آسمان آفتابی است.

کد مطلب 5609830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه