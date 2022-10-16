هوای مشهد ناسالم است 

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۱۷ برای سومین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه شهید کریمی با عدد شاخص ۱۶۰ در شرایط ناسالم برای همه به ثبت رسیده است.

کیفیت هوای ۲ منطقه صدف و لشگر در وضعیت سالم، قرار دارد.

همچنین مناطق سمزقند، پایانه امام رضا (ع) و شهید کریمی آلوده برای تمامی افراد ناسالم است.

کیفیت هوای سایر ۱۸ منطقه دارای ایستگاه سنجش شهر مشهد مقدس در شرایط آلوده و ناسالم برای افراد حساس است.

دمای حال حاضر ۱۷ درجه سانتی‌گراد و آسمان آفتابی است.