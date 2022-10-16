تولید سالانه ۲۶ تن زعفران در تربت حیدریه

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اراضی زیر کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: در حال حاضر ۸ هزار و ۹۹۰ هکتار از اراضی قابل کشت در این شهرستان و ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار به کشت زعفران اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه بیان کرد: به طور میانگین سالانه ۲۶ تن زعفران از مزارع شهرستان تربت حیدریه و بخش رخ برداشت و به بازارهای فروش عرضه می‌شود که از این مقدار ۲۰ تن گل خشک در تربت حیدریه و ۶ تن در بخش رخ تولید می‌شود.

وی افزود: امسال میزان برداشت گل تر در تربت حیدریه هزار و ۷۰۰ تن و در بخش رخ ۵۰۰ تن پیش بینی می‌شود.

محمدی به اشتغالزایی دائم و فصلی محصول زعفران اشاره کرد و گفت: از مرحله کاشت تا پایان فصل برداشت ۶ هزار و ۵۰۰ خانوار در تربت حیدریه و هزار خانوار در بخش رخ مشغول فعالیت هستند.

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه بیان کرد: زمان کشت زعفران از خردادماه تا شهریور ماه است و زمان آبیاری از نیمه مهر تا اوایل آبان ماه و زمان برداشت اواخر مهر تا پایان آذر ماه است.

وی همچنین در خصوص قیمت مصوب خرید زعفران در سال زراعی جاری نیز گفت: هنوز از سوی دولت، قیمت جدیدی اعلام نشده، اما سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیر موضوع است.

محمدی به فراوری زعفران هم اشاره و اظهار کرد: هم اکنون ۱۰ مرکز فرآوری در این خطه به استحصال سالیانه ۶۰ تن زعفران و دیگر فراورده‌های متعلق به آن، مشغول هستند.