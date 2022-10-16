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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان خبر داد؛

تداوم پدیده مه رقیق در خوزستان تا اوایل هفته آینده

تداوم پدیده مه رقیق در خوزستان تا اوایل هفته آینده

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از تداوم پدیده مه رقیق در شهرهای خوزستان تا اوایل هفته آینده در شهرهای مختلف خوزستان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده به ویژه فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی و شرقی و مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود: در این ایام در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابرناکی در سطح استان مورد انتظار است.

سبزه زاری در خصوص میزان رطوبت به وقوع پیوسته امروز در شهرهای خوزستان نیز گفت: میزان رطوبت در این مدت در آبادان ۱۰۰، شادگان ۹۸، ماهشهر ۸۸، هندیجان ۸۷، شوش و اهواز ۷۴، بهبهان ۷۳، امیدیه ۷۰، دزفول ۶۳، گتوند و آغاجاری ۶۱ و ایذه ۵۱ درصد ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان همچنین گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه و آبادان با ۳۹.۸ و ایذه با ۱۴.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۸.۸ و حداقل به ۱۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5609838

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