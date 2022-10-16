تداوم پدیده مه رقیق در خوزستان تا اوایل هفته آینده

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده به ویژه فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی و شرقی و مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود: در این ایام در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابرناکی در سطح استان مورد انتظار است.

سبزه زاری در خصوص میزان رطوبت به وقوع پیوسته امروز در شهرهای خوزستان نیز گفت: میزان رطوبت در این مدت در آبادان ۱۰۰، شادگان ۹۸، ماهشهر ۸۸، هندیجان ۸۷، شوش و اهواز ۷۴، بهبهان ۷۳، امیدیه ۷۰، دزفول ۶۳، گتوند و آغاجاری ۶۱ و ایذه ۵۱ درصد ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان همچنین گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه و آبادان با ۳۹.۸ و ایذه با ۱۴.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۸.۸ و حداقل به ۱۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.