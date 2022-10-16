به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای اجرای طرح «انتخاب کتابدار» برای تأمین هدفمند منابع کتابخانه‌های عمومی، ۲۴۰ عنوان از ۶۳ ناشر در قالب ۳۰۱ هزار و ۱۸۴ نسخه کتاب پس از طی مراحل آماده‌سازی، به کتابخانه‌های سراسر کشور ارسال می‌کند.

برای این مرحله از طرح «انتخاب کتابدار» اعتباری بالغ بر ۹۳ میلیارد ریال برای خرید کتاب در نظر گرفته شده است که ۲۵۶۲ کتابخانه در آن مشارکت کرده‌اند که به طور میانگین هر کتابخانه اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیون ریال دریافت کرده و به طور متوسط ۱۱۷ نسخه کتاب به کتابخانه‌های مشارکت‌کننده در این طرح ارسال می‌شود.

بیشترین منابع منتخب کتابداران در این طرح که با محوریت آثار حوزه کودک و نوجوان تهیه شده، به ترتیب آثاری چون «عالیجناب مامان خانوم»، «اسم این کتاب راز است»، «خواهرم هیولا شده»، «پنج پادشاهی: مهاجمان آسمان و هیزم خیس» است.