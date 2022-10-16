به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح یکشنبه در نشست کارگروه برگزاری ۳۴ دوره تئاتر استانی جشنواره فجر در بوشهر اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران علیرغم هجمه همه‌جانبه استکبار جهانی و تحریم‌های ناجوانمردانه، در اعماق قلوب مردم آزادی‌خواه جهان جای گرفته و هر روز بر پیشرفت و عظمت آن افزوده می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: بنابراین پیشرفت ایران اسلامی در طول این چهار دهه بر کسی پوشیده نیست و بیان این دستاوردها نیز در سطح جامعه موج امیدآفرینی و ایستادگی بیش از پیش مردم در برابر این توطئه‌ها خواهد شد.

وی تصریح کرد: از این‌رو نقش انقلاب اسلامی در تغییر نگرش به تئاتر که طاغوت تئاتر را وسیله‌ای برای انحراف و به قهقرا بردن جامعه می‌دانست، اما امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی، تئاتر را به‌مثابه منبری برای رشد و تعالی و هدایت مردم می‌دانند و انقلاب اسلامی تئاتر را از تباهی و انحطاط نجات داد و به آن رفعت و جایگاه بخشید.

پورات تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی، جشنواره‌های متعدد آئینی و سنتی با هدف حمایت و رشد این هنر پرمخاطب، به‌طور مرتب در استان بوشهر و سطح کشور برگزار می‌شود و در سایه انقلاب اسلامی، هنرمندان تئاتر با توسعه نمایش آئینی، سنتی و مذهبی، این هنر رو به نابودی را احیا کردند.

لزوم توجه به حوزه فرهنگ و هنر

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر در حوزه فرهنگ و هنر مظلوم واقع شده است، بیان کرد: در بخش تخصیص اعتبارات و بودجه به حوزه فرهنگ و هنر استان توجه مناسبی صورت نگرفته است اما با توجه به اینکه استاندار بوشهر نگاه ویژه‌ای به مقوله فرهنگ و هنر دارند، قطعاً شاهد تحولات خوبی در عرصه حمایت از فرهنگ و هنر و حمایت از هنرمندان استان خواهیم بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تاکید کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر لیستی بر اساس اولویت جهت تجهیز و تعمیر پلاتوهای تئاتر استان تهیه و به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال کنند تا در بازده زمانی کوتاه اعتبارات مورد نیاز آن‌ها تخصیص یابد.

وی یادآور شد: همچنین در حوزه اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی استان قطعاً توجه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ و هنر خواهیم داشت.