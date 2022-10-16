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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۳

معاون جهاد کشاورزی بوشهر خبر داد؛

پرداخت ۱۶۴ میلیارد تومان تسهیلات به بهره‌برداران دام و طیور بوشهر

پرداخت ۱۶۴ میلیارد تومان تسهیلات به بهره‌برداران دام و طیور بوشهر

بوشهر- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ۱۶۴ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در سال جاری به بهره برداران دام و طیور استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال ۱۶۴ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت با هدف کمک و تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز بهره برداران دام و طیور این استان پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این تسهیلات ارزان قیمت از محل بند الف تبصره ۱۸، دامدار کارت و مردمی سازی یارانه‌ها با عاملیت بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.

وی بیان کرد: همچنین با توجه به ثبت تقاضای سایر بهره برداران در سامانه تسهیلاتی سیتا (سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری جهاد کشاورزی) برای بهره مندی از تسهیلات بانکی جدید در سال جاری پس از اعلام و ابلاغ دستورالعمل‌های بانکی درخواست‌های ثبت شده از سوی این افراد نیز مورد بررسی و طرح در کارگروه‌های مربوطه قرار می‌گیرد.

قطبی با بیان اینکه حمایت از دامداران و مرغداران که نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی مردم دارند از مهمترین وظایف سازمان جهاد کشاورزی است افزود: در همین راستا با همکاری بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات مورد نیاز بویژه در بخش سرمایه در گردش با هدف تأمین نهاده‌های دامی در قالب‌های مختلف به متقاضیان این بخش ادامه می‌یابد.

کد مطلب 5609860

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